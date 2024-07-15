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Пострадавшим от паводка на севере Омской области выплатили 86 млн рублей

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс местных жителей.

Пострадавшие от паводка жители севера Омской области уже получили выплаты на 86 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей поступила на счета 6241 человека. Компенсации за частичную и полную утрату имущества получили 296 человек.

«Специалисты МФЦ непрерывно работают с заявками жителей. Поставил задачу усилить работу за счет выездных групп МФЦ в отдаленные населенные пункты», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Срок подачи заявлений на получение выплат для пострадавших от паводка недавно был увеличен до трех месяцев со дня объявления режима ЧС.