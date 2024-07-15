Пострадавшим от паводка на севере Омской области выплатили 86 млн рублей

Пострадавшие от паводка жители севера Омской области уже получили выплаты на 86 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей поступила на счета 6241 человека. Компенсации за частичную и полную утрату имущества получили 296 человек.
«Специалисты МФЦ непрерывно работают с заявками жителей. Поставил задачу усилить работу за счет выездных групп МФЦ в отдаленные населенные пункты», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Срок подачи заявлений на получение выплат для пострадавших от паводка недавно был увеличен до трех месяцев со дня объявления режима ЧС.