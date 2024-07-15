В Свердловской области жары и дождей на неделе не ожидается

В Екатеринбурге в понедельник днем ожидается +21°..+23°, переменная облачность без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с. Во вторник температура ночью установится на отметке +15°, днем на +24°. В следующие дни ночная температура будет держаться на уровне +16° — днем в среду она составит +26°, в четверг и пятницу +24°, в субботу и воскресенье до +26°.