Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области жары и дождей на неделе не ожидается

На территории Свердловской области в начале недели жары и осадков не ожидается, а в Екатеринбурге будет держаться температура от +21° до +26°, сообщил telegam-канал «Погода в Екатеринбурге».

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Коммерсантъ

На Среднем Урале средняя температура воздуха будет приближена к климатической норме. В первой половине недели на погоду будет влиять северные и северо-восточные воздушные потоки, из-за чего вероятность жары исключается, также в этот период значительных осадков не ожидается. В понедельник, 15 июля, температура в регионе составит +20°..+25°.

В Екатеринбурге в понедельник днем ожидается +21°..+23°, переменная облачность без осадков, ветер северный, северо-восточный, 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с. Во вторник температура ночью установится на отметке +15°, днем на +24°. В следующие дни ночная температура будет держаться на уровне +16° — днем в среду она составит +26°, в четверг и пятницу +24°, в субботу и воскресенье до +26°.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области шли дожди и произошло кратковременное похолодание, а в пятницу был сильный ветер с порывами до 15 м/с.