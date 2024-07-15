Новые предметы появятся в школах Иркутской области с 1 сентября

Новые школьные предметы заменят ОБЖ и технологию с 1 сентября. Теперь вместо них детям будут преподавать основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труд. На последнем школьники с 1 по 9 класс будут знакомиться с существующими профессиями, познавать технологии и инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Введение новых предметов — это ответ на вызовы современности. Мы стремимся дать молодежи не только базовые знания, но и практические навыки, — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Новые предметы появятся во всех образовательных учреждениях. На ОБЗР школьники с 8 по 11 классы будут изучать защиту от ЧС, основы нацбезопасности, учиться оказывать медпомощь. Также освоят базовые навыки военной подготовки и гражданской обороны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гости и жители Иркутска могут попробовать необычную йогу с козлятами. Медитацию будет проводить спортивный инструктор, а животные поспособствуют снятию стресса.