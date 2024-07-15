Новые предметы появятся в школах Иркутской области с 1 сентября

Новые школьные предметы заменят ОБЖ и технологию с 1 сентября. Теперь вместо них детям будут преподавать основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труд. На последнем школьники с 1 по 9 класс будут знакомиться с существующими профессиями, познавать технологии и инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.