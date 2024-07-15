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Движение транспорта ограничат по улице Баррикад в Иркутске до 30 октября

Запрет введут на определенном участке из-за проведения ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на движение автомобилей введут по улице Баррикад с 15 июля. Ограничение продлится 3,5 месяца и будет действовать на участке дороги от строения № 137 до № 70/13 по улице Напольной. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— Временные ограничительные мероприятия связаны с проведением земляных работ по реконструкции канализационного трубопровода, — пояснили в ведомстве.

Ограничение планируют снять 30 октября. До этого момента автовладельцам следует заранее план позвать маршруты и соблюдать бдительность на дороге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие семь дней на дорогах Иркутска и района произошло 17 аварий, в которых пострадало 18 человек.