В Иркутской области открылся фестиваль «Ангара-Джаз»

В нем участвуют более 100 молодых джазовых музыкантов и коллективов со всей России. Участие в открытии фестиваля принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Мы создаем условия для того, чтобы музыка жила в душе и в сердце. Я бы хотел, чтобы и этот фестиваль долго жил в сердце каждого из нас. Очень важно, когда на сцену выходят молодые музыканты, потом они станут знамениты, приедут сюда и скажут: “Я тут начинал!”. Эта площадка должна стать трамплином для молодых талантливых артистов. И конечно, мы считаем, что эту площадку нужно развивать, для этого нужно создать инициативную группу, заинтересованную в продвижении молодых артистов», — сказал Игорь Кобзев.
К участникам и зрителям обратился знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.
«Благодарен Игорю Ивановичу Кобзеву за идею, за инициативу проведения фестиваля. Живая джазовая музыка пользуется большой популярностью у слушателей Иркутской области, да и всей России. Очень понравилась эта площадка: здесь сочетаются уникальная природа, Ангара, свежий воздух, культура. После такого отдыха работаешь с еще большим энтузиазмом, чтобы потом снова приехать сюда», — сказал Игорь Бутман.
«Ангара-Джаз» — это новый молодежный проект. Для участия в нем поступило более 500 заявок от джазовых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. Сто из них прошли конкурсный отбор. Пять лучших коллективов в ноябре выступят на фестивале «Джаз на Байкале», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Звездами фестиваля стали знаменитый саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и австралийская певица Фантине, а также певец и композитор Леонид Агутин.
Важной частью фестиваля является образовательная программа. Для участников фестиваля и зрителей проходят открытые мастер-классы ведущих джазовых музыкантов. Игорь Кобзев и Игорь Бутман осмотрели площадки.
Фестиваль «Ангара-Джаз» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Иркутской области, Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторами являются Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана, Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале».