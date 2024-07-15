В Иркутской области открылся фестиваль «Ангара-Джаз»

«Мы создаем условия для того, чтобы музыка жила в душе и в сердце. Я бы хотел, чтобы и этот фестиваль долго жил в сердце каждого из нас. Очень важно, когда на сцену выходят молодые музыканты, потом они станут знамениты, приедут сюда и скажут: “Я тут начинал!”. Эта площадка должна стать трамплином для молодых талантливых артистов. И конечно, мы считаем, что эту площадку нужно развивать, для этого нужно создать инициативную группу, заинтересованную в продвижении молодых артистов», — сказал Игорь Кобзев.