Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

По информации «Минскэнерго», с 17 июля горячую воду отключат по следующим адресам:
- д. Ельница, ул. Спортивная, 81, 82, 83, 84;
- пер. Промышленный, 7, 8, 8а, 9, 11, 14, 14а, 16;
- пр. Партизанский, 150, 174;
- ул. Зелёная, 1а;
- ул. Инженерная, 1, 1ж, 3, 4, 4Б, 7, 12, 14, 24 к. 1, 26, 28;
- ул. Машиностроителей, 5Б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 43;
- ул. Промышленная, 4, 6Б, 15, 21 В, 21Б, 21 г, 23, 24, 26
- ул. Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 60, 61а, 70;
- ул. Свислочская, 11, 39;
- ул. Селицкого, 9, 9/3, 9/15, 12, 12а, 13а, 15б, 15а, 17, 19, 21, 21 к. 1, 21к, 21 к. 3, 22, 23, 25, 25а, 21/5, 31 В, 35, 35а, 37, 39, 82, 113;
- ул. Социалистическая, 2;
- ул. Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
В «Минсккоммунтеплосети» сообщили, что с 17 июля плановое отключение горячего водоснабжения предусмотрено на:
- ул. Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к. 2−3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к. 1, 3−5; 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 56, 58, 62, 64, 66;
- ул. Селицкого, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
- ул. Шабаны, 17.