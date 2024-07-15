Рок-фестиваль «Ветер в Сибири» меняет локацию в Новосибирске

Для удобства посетителей были организованы специальные шаттлы от Главного вокзала, что значительно упростит доступ к новой локации. Более 40 музыкальных групп, включая такие имена, как Агата Кристи, RadioTapok, и Сергей Бобунец, уже подтвердили свое участие.