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Рок-фестиваль «Ветер в Сибири» меняет локацию в Новосибирске

Ежегодное событие, которое стало традицией для многих поклонников рока, решило сменить свою площадку.

Источник: Reuters

Организаторы рок-фестиваля объявили, что в этом году мероприятие пройдет на территории ОбьГЭСа.

Фестиваль «Ветер в Сибири» запланирован на 2—4 августа и примет более 15 000 гостей. Переезд с аэродрома Мочище на ОбьГЭС произошел из-за усиления мер безопасности, которые стали приоритетом для организаторов.

Для удобства посетителей были организованы специальные шаттлы от Главного вокзала, что значительно упростит доступ к новой локации. Более 40 музыкальных групп, включая такие имена, как Агата Кристи, RadioTapok, и Сергей Бобунец, уже подтвердили свое участие.

Организаторы обещают незабываемую атмосферу, отличную музыку, разнообразные развлечения, кулинарные изыски и, конечно же, хорошее настроение для всех посетителей.

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