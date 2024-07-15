Как экономить электричество в жару — советы инженера

По его словам, чтобы сократить разбор электроэнергии летом, желательно не только исключить одновременное использование нескольких электроприборов, но и минимизировать использование кондиционера — если закрыть все окна, квартира не будет быстро нагреваться. Кроме того, «охладить» квартиру поможет фольга на окнах или специальные стеклопакеты с отражающим эффектом.