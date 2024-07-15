Как экономить электричество в жару — советы инженера

«Не надо включать все вместе. Может оказаться так, что у вас одновременно включен, например, утюг, духовка и кофе-машина — с этим “сценарием” нужно бороться», — настаивает специалист.
По его словам, чтобы сократить разбор электроэнергии летом, желательно не только исключить одновременное использование нескольких электроприборов, но и минимизировать использование кондиционера — если закрыть все окна, квартира не будет быстро нагреваться. Кроме того, «охладить» квартиру поможет фольга на окнах или специальные стеклопакеты с отражающим эффектом.
«Самые энергозатратные приборы — электроплита, бойлер, утюг, стиральная машина, кофе-машина, микроволновка и кондиционер. Также много энергии “берет” фен, но это история эпизодическая».
Не только разгрузить сети, но и найти экономическую выгоду можно, если установить многозонный счетчик, продолжает гость эфира. Поскольку цена электроэнергии в разное время суток различается — ночью она стоит дешевле — такой счетчик будет отделять ночной тариф от дневного. При этом, ночью можно включить, например, стиральную машину или водонагреватель.
«В момент включения электроэнергии после ремонта происходит огромный скачок напряжения. Техника, которая включена в розетку, может “испытать шок” от такого перенапряжения и сгореть. В этой связи рекомендую устанавливать на входе в жилье реле напряжения, которое “выключит” нагрузку, если напряжение в сети небезопасно», — подытожил эксперт.
В Крыму фиксируют аварии на сетях из-за жары, из-за этого целые населенные пункты остаются без света. Масштабные отключения электричества также происходят из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону.