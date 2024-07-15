Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024

Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024 затронет жилые дома и служебные здания сразу на нескольких улицах. Водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 18 июля до 08:00 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.