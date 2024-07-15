Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024

Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024 затронет жилые дома и служебные здания сразу на нескольких улицах. Водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 18 июля до 08:00 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— Будут отключены улицы Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3-го Июля, Кожова и далее по правому берегу Ангары до реки Ушаковки, по левому берегу Ушаковки до улицы Красноярской, — поделились в администрации.
Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024 связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводе и канализации. Такие предупредительные меры необходимы для подготовки к грядущему отопительному сезону.
На время отключений водой обеспечат только соцобъекты. Со списком адресов, попадающих под плановые работы можно ознакомится на сайте «Водоканала».
Ранее КП-Иркутск сообщала, какую погоду ждать жителям областного центра в течение недели. В понедельник, 15 июля, в столице Приангарья установила господство аномальная жара.