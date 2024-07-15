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Стало известно, какие адреса затронет отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024

Без холодной воды на два дня останется часть Кировского района с 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024 затронет жилые дома и служебные здания сразу на нескольких улицах. Водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 18 июля до 08:00 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024

— Будут отключены улицы Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3-го Июля, Кожова и далее по правому берегу Ангары до реки Ушаковки, по левому берегу Ушаковки до улицы Красноярской, — поделились в администрации.

Отключение холодной воды в Кировском районе Иркутска 18 июля 2024 связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводе и канализации. Такие предупредительные меры необходимы для подготовки к грядущему отопительному сезону.

На время отключений водой обеспечат только соцобъекты. Со списком адресов, попадающих под плановые работы можно ознакомится на сайте «Водоканала».

Ранее КП-Иркутск сообщала, какую погоду ждать жителям областного центра в течение недели. В понедельник, 15 июля, в столице Приангарья установила господство аномальная жара.