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Мог умереть в любой момент: в Иркутске спасли 13-летнего мальчика с врожденной аномалией сердца

Впервые в Иркутске ребенку выполнили уникальную операцию на сердце.
Источник: Комсомольская правда

С помощью низких температур врачи Иркутской областной клинической больницы вылечили 13-летнего мальчика с врожденной аномалией — синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. В сердце у ребенка находились дополнительные проводящие пути. Обычной жизни данный диагноз никак не мешал. Но огромный риск заключался в том, что в любой момент при выполнении физических нагрузок мальчик мог внезапно умереть. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Этот синдром обычно лечат радиочастотным током, но велика вероятность, что может возникнуть осложнение, и тогда пациенту придется устанавливать кардиостимулятор.

— Преимущество криоаблации — безопасность воздействия в опасной зоне. Сначала подается температура около −40 градусов и, удостоверившись в отсутствии осложнений, температуру снижают до −70 градусов. В случае отсутствия эффекта или развития осложнения, это пробное воздействие прекращается, ткань отогревается и возвращается к исходному состоянию, — пояснил сердечно-сосудистый хирург областной больницы Алексей Дудник.

Мальчика уже выписали из больницы и он смог вернуться к привычному образу жизни. Он может больше не бояться за своё здоровье.