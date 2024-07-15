Мог умереть в любой момент: в Иркутске спасли 13-летнего мальчика с врожденной аномалией сердца

С помощью низких температур врачи Иркутской областной клинической больницы вылечили 13-летнего мальчика с врожденной аномалией — синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. В сердце у ребенка находились дополнительные проводящие пути. Обычной жизни данный диагноз никак не мешал. Но огромный риск заключался в том, что в любой момент при выполнении физических нагрузок мальчик мог внезапно умереть. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.