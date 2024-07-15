Фигурист Евгений Плющенко предложил сделать в Волгограде ледовую арену

Накануне в Знание. Лекторий на VK Fest в Москве в Лужниках состоялось большое интервью «Двойной аксель: отец и сын на льду» с участием Евгения и Александра Плющенко.
В ходе встречи со зрителями речь зашла и об истории создания школы фигурного катания, а также о секретах тренировок с детьми. Фигурист поделился, что ему приятно выступать со своим разносторонним сыном.
Он также заявил, что планирует расширение своего комплекса фигурного катания. Спортсмен отметил важность развития фигурного катания в России и строительства ледовых арен в регионах.
«Надо сделать в Волгограде шикарную арену, шикарные базы, — сообщил Евгений Плющенко. — У нас талантливых людей много, хотел бы по городам нашей Родины сделать арены и школы фигурного катания, ведь тренеры есть и спрос тоже».
В завершении интервью юный Александр Плющенко рассказал о традициях, соблюдаемых в их семье. Он также отметил, что для него очень важен даже небольшой отдых с родителями.