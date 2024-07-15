Туман, дожди и циклон: о погоде в Приморье с 16 по 19 июля рассказали синоптики

На наступившей рабочей неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. В крае ожидаются дожди и туман, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Во вторник, 16 июля, погода обещает быть спокойной, преимущественно без осадков. Минимальные показатели столбиков термометров достигнут +12…+21°C, максимальные — +27…+34°C, а на побережье +20…+26°C.
На следующие сутки к Приморью приблизятся фронтальные разделы китайского циклона, из-за чего на юге ожидается облачность, а днем пройдет дождь. В северных районах осадки не предвидятся.
В четверг, 18 июля, дожди распространятся на большую территорию края, также увеличится их интенсивность. Максимальная температура воздуха понизится и составит +19…+28°C.
В ночь на пятницу фронтальные разделы уйдут в Японское море, осадки в Приморье ослабеют, а затем и вовсе прекратятся. Потеплеет до +21…+32°C, однако во второй половине дня в западной половине региона вновь начнется дождь.
Во Владивостоке до середины недели преимущественно облачно, в город ворвутся туман и морось, которые будут ослабевать в дневное время. По ночам ожидается температура воздуха до +17…+20°C, днем +20…+23°C, влажность воздуха высокая 90−100%.
18 числа в приморской столице будет пасмурно и дождливо, столбики термометров покажут на 1−2 градуса ниже.
На следующие сутки ожидается погода с прояснениями, потеплеет до +22…+26°C.