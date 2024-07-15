Предметы из захоронения «принцессы Укока» перевезут из Новосибирска на Алтай

Ранее в институте находилась и самая мумия, которую в 2012 году перевезли в Национальный музей им. Анохина. Захоронение принадлежит к пазырыкской культуре (IV-III века до н. э.). Его раскопки прошли в начале 1990-х годов, экспедицию возглавляла новосибирский археолог Наталья Полосьмак. В фондах музея Института археологии и этнографии СО РАН находится также мужская мумия, одежда и инвентарь из другого погребального памятника пазырыкской археологической культуры — Верх-Кальджин-2.