Предметы из захоронения «принцессы Укока» перевезут из Новосибирска на Алтай

Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в регион.
В настоящее время коллекция артефактов из захоронения женщины, названной «принцессой Укока», находится в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Это предметы одежды, ювелирные изделия и др.
«Мы посоветовались с коллегами из новосибирского института. Они принципиально поддерживают эту идею. Я думаю, с учетом интересов жителей и на благо нашей науки мы это сделаем», — сказал министр, посетивший Национальный музей вместе с врио главы республики Андреем Турчаком. По словам господина Турчака, «более 30 лет жители республики поднимают вопрос возвращения артефактов».
Ранее в институте находилась и самая мумия, которую в 2012 году перевезли в Национальный музей им. Анохина. Захоронение принадлежит к пазырыкской культуре (IV-III века до н. э.). Его раскопки прошли в начале 1990-х годов, экспедицию возглавляла новосибирский археолог Наталья Полосьмак. В фондах музея Института археологии и этнографии СО РАН находится также мужская мумия, одежда и инвентарь из другого погребального памятника пазырыкской археологической культуры — Верх-Кальджин-2.