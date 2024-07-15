Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит

По ее словам, в летний сезон путевка «все включено» в Турцию с вылетом из аэропортов Минвод или Сочи будет стоить от 150 тысяч рублей на двоих, в Египет — от 110 тысяч. А вот Дубай, напротив, дешевле летом — из-за жары отели снижают цены и путевку можно купить по цене от 70 тысяч рублей. Осенью туры в Дубай стартуют уже от 100 тысяч на двоих, но отдыхать в это время в ОАЭ гораздо комфортнее. Одно из дорогих направлений — Мальдивы — тоже «падает» в цене летом: в среднем с полумиллиона до 350 тысяч рублей за тур.