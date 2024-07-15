Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит

Турция, Египет и Китай
«Несмотря на то, что ближайшие аэропорты вылета в Сочи и Минводах, динамика выездного туризма в Крыму положительная. Если сравнивать статистику с 2022 по 2024 годов — идет рост. Возможно, это связано с синдромом “отложенной жизни”: сначала все ожидали, когда пройдет ковид, потом — когда откроется аэропорт Симферополя. И теперь люди уже не хотят больше ждать», — говорит Калафатова.
По ее словам, в последнее время жители полуострова чаще стали пользоваться услугами турагентов, тогда как ранее предпочитали самостоятельные путешествия. В условиях трудной логистики с агентствами путешествовать проще. Что касается направлений — чаще всего крымчане выбирают Турцию. Также популярны ОАЭ, Египет и Таиланд, а в последнее время еще и КНР.
«Китай — это бизнес-туры. Оформление визы — 17,5 тысяч рублей. Это можно сделать дистанционно. Также можно оформить визу в аэропорту Шанхая, если это группа от двух человек — по прилету это стоит 150 долларов на человека. При этом в Хайнань действует безвизовый режим — это пляжный отдых, направление не такое популярное у крымчан, но мы его тоже продаем», — информирует руководитель туристического агентства.
Также в Крыму набирают популярность йога-туры, и туры, направленные на улучшение здоровья. А еще туры в Узбекистан, куда есть прямые рейсы, и в Грузию, которую открыли после долгосрочных ограничений.
Выгодные туры
Что касается выбора наиболее подходящего тура, по мнению эксперта, с этой задачей лучше всего справятся специалисты, которые знают оптимальные цены, самые удобные маршруты и реальный уровень того или иного отеля.
«Есть и “горящие” туры — на них скидки 35−50%. Но “горящий” тур предполагает вылет за 2−3 дня, а у нас ближайшие аэропорты вылета довольно далеко, поэтому такие туры для крымчан бывают редко, но все же встречаются. И все же мы рекомендуем рассматривать раннее бронирование — это тоже дешевле. Особенно это касается праздничных дат. Например, уже сейчас мы бронируем туры на Новый год», — продолжает специалист.
Особенно выгодны ранние бронирования для семей с детьми — так можно купить максимально комфортный тур по приемлемой цене. Еще один лайфак для тех, кто бронирует отдых заранее, — оформлять страховку от невыезда: это гарант возврата денег в случае непредвиденных обстоятельств. Цена страховки зависит от ряда факторов и составляет около 5% от стоимости тура. При этом тур при раннем бронировании часто можно купить в рассрочку.
Цены на путевки
«Самый “высокий” сезон, когда крымчане предпочитают отдыхать — сентябрь и октябрь. Наше море уже прохладное, и цены на это время в ту же Турцию намного интереснее. В это время можно выбрать хороший отель на 30% дешевле, чем летом», — продолжает гостья эфира.
По ее словам, в летний сезон путевка «все включено» в Турцию с вылетом из аэропортов Минвод или Сочи будет стоить от 150 тысяч рублей на двоих, в Египет — от 110 тысяч. А вот Дубай, напротив, дешевле летом — из-за жары отели снижают цены и путевку можно купить по цене от 70 тысяч рублей. Осенью туры в Дубай стартуют уже от 100 тысяч на двоих, но отдыхать в это время в ОАЭ гораздо комфортнее. Одно из дорогих направлений — Мальдивы — тоже «падает» в цене летом: в среднем с полумиллиона до 350 тысяч рублей за тур.
Полезные советы
«Экономить можно, просто нужно знать, когда покупать билеты и как компоновать тур. Если поездка экскурсионная, достаточно тура с включением завтраков — уже на месте лучше устроить себе самостоятельный гастротур. При этом любое турагентство продает не только пакетные туры, но и отдельно билеты и отели — смотрим, что выгоднее. Это зависит от направления: Турция выгоднее пакетом, а, например, Европа, — регулярными рейсами», — дает совет гостья эфира.
Также она рекомендует позаботиться о безопасности: перед вылетом все документы нужно сфотографировать на случай их потери. Обязательна также медицинская страховка: в стоимость пакетных туров она уже включена, но и самостоятельным туристам не следует пренебрегать ее оформлением, поскольку медицина в зарубежных странах, как правило, очень дорогая.