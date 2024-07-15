Как отрегулировать рынок перевозок

Но, думается, что дело не только в новых законах, «низких» зарплатах и «бесправном» положении самозанятых таксистов. Главная причина — отсутствие должной конкуренции. И не среди водителей, а среди агрегаторов. Рынок страдает от монополии. Самый известный сервис занимает более 60% рынка. Остальное делят еще несколько крупных игроков и совсем мелкие фирмы. Иногда настолько мелкие, что не выходят за пределы одного из районов города. Услугами одной из таких фирм я, например, пользуюсь в Петергофе. Там тоже не все благополучно и уж точно не дешевле, но хотя бы не приходится долго ждать машину и водители не спрашивают меня, как лучше ехать.