ОМОН круглосуточно охраняет переправу к острову Ольхон

Для контроля над туристами на остров Ольхон были направлены сотрудники ОМОН. Они отвечают за охрану безопасности и соблюдение правопорядка. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
— В период высокой интенсивности посещений острова, росгвардейцы продолжат находиться в местах массового скопления граждан и нести круглосуточное дежурство по обе стороны переправы — на острове и на материке, — сообщают в пресс-службе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паром «Ольхонские ворота» вновь приступил к работе после ремонта.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, по какому именно расписанию будет работать паром в 2024 году.