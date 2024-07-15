Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОМОН круглосуточно охраняет переправу к острову Ольхон

Связано это с большим потоком туристов.

Источник: Комсомольская правда

Для контроля над туристами на остров Ольхон были направлены сотрудники ОМОН. Они отвечают за охрану безопасности и соблюдение правопорядка. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

— В период высокой интенсивности посещений острова, росгвардейцы продолжат находиться в местах массового скопления граждан и нести круглосуточное дежурство по обе стороны переправы — на острове и на материке, — сообщают в пресс-службе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паром «Ольхонские ворота» вновь приступил к работе после ремонта.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, по какому именно расписанию будет работать паром в 2024 году.