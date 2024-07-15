Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

Напомним, что на выходных в результате разгула стихии в республике погибли люди, в том числе ребенок. В различных регионах по всей страны населенные пункты остались без электричества, ветром также срывало крыши домов и валило деревья. Экстренные службы занимаются устранением последствий непогоды. В настоящее время без электричества остается более 1200 населенных пунктов.