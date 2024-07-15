Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности из-за погодных условий объявлен на понедельник, об этом сообщили в Белгидромете.
«В дневные часы 15 июля по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Синоптики отметили, что в понедельник будет наблюдаться переменная облачность. В восточной части страны будут кратковременные дожди, а в отдельных районах и грозы.
«Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами 15−18 м/с. Температура воздуха днем +24..+29°С», — рассказали в Белгидромете.
Напомним, что на выходных в результате разгула стихии в республике погибли люди, в том числе ребенок. В различных регионах по всей страны населенные пункты остались без электричества, ветром также срывало крыши домов и валило деревья. Экстренные службы занимаются устранением последствий непогоды. В настоящее время без электричества остается более 1200 населенных пунктов.