В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1400 авто

По состоянию на 8.00 понедельника, 15 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1400 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
В понедельник транспортный переход перекрывали дважды. Первый раз такие ограничения вводились в 3.28. В 5.22 движение возобновилось. В 6.11 Крымский мост перекрыли на 41 минуту. В 7.00 перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1245 машин. Спустя час их количество увеличилось.
«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет более трех часов. Скопление транспорта имеется и в Крыму. В очереди стоят 300 автомобилей. Время ожидания со стороны Керчи составляет около часа.