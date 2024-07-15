В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1400 авто

В понедельник транспортный переход перекрывали дважды. Первый раз такие ограничения вводились в 3.28. В 5.22 движение возобновилось. В 6.11 Крымский мост перекрыли на 41 минуту. В 7.00 перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1245 машин. Спустя час их количество увеличилось.