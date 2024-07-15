Гранты на создание приютов для животных получили три НКО Иркутской области

Сразу три НКО Иркутской области выиграли гранты на обустройство приютов для безнадзорных животных. Обладателями материальной поддержки стали организации в Усть-Кутском, Черемховском и Чунском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с января победителями конкурса стали пять НКО.
— В январе мы провели первый конкурс на выделение субсидий. Тогда были определены два победителя. Это «Приют для животных “Дружок” Братска и общественная организация содействия и помощи бездомным животным Ангарского городского округа “Помоги выжить”, — рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Максимальная сумма гранта составляет 3,8 миллиона рублей. Деньги можно направить на улучшение условий содержания животных, оснащение оборудованием, приобретение транспорта и другие необходимы для жизни питомцев вещи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13 лесных пожаров потушили в Приангарье за выходные. Специалисты предполагают, что причиной могли стать сухие грозы.