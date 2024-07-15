Гранты на создание приютов для животных получили три НКО Иркутской области

— В январе мы провели первый конкурс на выделение субсидий. Тогда были определены два победителя. Это «Приют для животных “Дружок” Братска и общественная организация содействия и помощи бездомным животным Ангарского городского округа “Помоги выжить”, — рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.