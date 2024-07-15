Жара до +31 градуса будет держаться в Самарской области с 15 по 17 июля

В понедельник, 15 июля, в регионе будет без осадков, температура воздуха днем составит +25…+30 °C, а северный ветер достигнет 7−12 м/с. В ночь на 16 июля температура будет держаться +14…+19 °C, а ветер сменит направление на северо-восточный и стихнет до 3−8 м/с.