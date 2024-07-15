В Беларуси зарегистрировали первую кубинскую вакцину от рака легких

Новостью глава МИД Кубы поделился на своей странице в соцсети X. Он также показал, как выглядит препарат.
Вакцина разрабатывалась в кубинском Центре молекулярной иммунологии около 25 лет. Сообщается, что наиболее эффективно она воздействовала на организм людей, которые моложе 60 лет.
В Беларуси ее регистрацией занимается государственное предприятие «Академфарм» совместно с коллегами из Кубы. В декабре об этом говорил директор компании Юрий Микицкий.
По его словам, с учетом технических возможностей «Академфарм» не может заниматься производством инъекционных форм самостоятельно, поэтому речь идет о контрактном производстве таких препаратов за рубежом.