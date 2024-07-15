Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси зарегистрировали первую кубинскую вакцину от рака легких

Терапевтическая вакцина от рака легких CimaVax появится в Беларуси. О ее регистрации рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, пишет «Sputnik Беларусь». ﻿

Новостью глава МИД Кубы поделился на своей странице в соцсети X. Он также показал, как выглядит препарат.

Вакцина разрабатывалась в кубинском Центре молекулярной иммунологии около 25 лет. Сообщается, что наиболее эффективно она воздействовала на организм людей, которые моложе 60 лет.

В Беларуси ее регистрацией занимается государственное предприятие «Академфарм» совместно с коллегами из Кубы. В декабре об этом говорил директор компании Юрий Микицкий.

По его словам, с учетом технических возможностей «Академфарм» не может заниматься производством инъекционных форм самостоятельно, поэтому речь идет о контрактном производстве таких препаратов за рубежом.

медицина