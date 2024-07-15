Фигуристка Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной в Петербурге

«Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет».
По его словам, во время выступления в Петербурге 20-летняя фигуристка покажет короткую и произвольную программы. Прокаты сборной России по фигурному катанию с участием Александры Трусовой запланированы на 14 и 15 сентября.
Напомним, что в последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в 2022 году и полностью пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры официально не объявляла.