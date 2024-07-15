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Фигуристка Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной в Петербурге

Российская фигуристка, серебряный призер зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова возобновила свою спортивную карьеру. Предстоящей осенью спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России в Петербурге, сообщил «Матч ТВ» коллега фигуристки, двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Источник: Коммерсантъ

«Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет».

заявил господин Плющенко

По его словам, во время выступления в Петербурге 20-летняя фигуристка покажет короткую и произвольную программы. Прокаты сборной России по фигурному катанию с участием Александры Трусовой запланированы на 14 и 15 сентября.

Напомним, что в последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в 2022 году и полностью пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры официально не объявляла.