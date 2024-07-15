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Пранкер из Тувы прыгнул в аквариум с рыбой в красноярской «Планете» (видео)

В Красноярске тувинский пранкер прыгнул в аквариум с живой рыбой в ТРЦ «Планета», чтобы «спастись от жары».

Все произошло в гипермаркете «О’кей», видеозапись с места событий публикует «7 канал Красноярск». На кадрах видно, как как молодой человек залезает в аквариум и несколько раз окунается по пояс. Происходящее на камеру снимает приятель пранкера.

Когда тувинский блогер вылез из аквариума, к нему подошла сотрудница охраны и сделала замечание. В ответ на это молодой человек пояснил женщине, что таким образом пытался спастись от жары.

«Жарко было на улице, хотел купаться, а здесь вообще нормальный бассейн!», — заявил парень.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что им уже сообщили об инциденте в ТРЦ «Планета». Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

Напомним, накануне в Красноярске неадекватный мужчина поломал кусты и разбил авто на улице Свердловской. Злоумышленника задержали и доставили в отдел, Ему придется ответить по административной статье о хулиганстве.