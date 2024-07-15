«Работы будут проведены»: в мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с гигантской лужей

Напомним, что 10 июля в редакцию обратились жители улицы 1-я Инская, которые заявили об огромной луже, оставшейся после дождей. Новосибирцы отметили, что это связано с неровной дорогой.
— Все затоплено, не пройти нигде. Вода сейчас пойдет к жителям в дома, — рассказывала «Прецеденту» одна из местных жительниц.
Редакция направляла запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. В муниципалитете пояснили, что техническая экспертиза состояния указанной автомобильной дороги не проводилась.
— На основании приказа управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, работы по исправлению продольного и поперечного профиля автомобильных дорог с добавлением асфальтобетонного гранулята по улице Толстого и улице 1-й Инской будут проведены силами МКУ «ДЭУ № 1» до 30 августа текущего года, — прокомментировали в городской администрации.
В мэрии добавили, что работы будут проведены за счёт денег городского бюджета.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске жители более 3 тысяч домов сидят без горячей воды.