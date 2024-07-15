«Работы будут проведены»: в мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с гигантской лужей

— На основании приказа управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, работы по исправлению продольного и поперечного профиля автомобильных дорог с добавлением асфальтобетонного гранулята по улице Толстого и улице 1-й Инской будут проведены силами МКУ «ДЭУ № 1» до 30 августа текущего года, — прокомментировали в городской администрации.