Летний рацион — что включить в меню в жаркую погоду

По словам Гавриловой, главное правило летом — поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2−2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.
«Когда температура воздуха перешагивает за отметку в 30 градусов, в организме замедляются обменные процессы и потребность в калориях. Но ненамного — достаточно сократить количество пищи на 5−7%, чтобы покрыть энергетические нужды».
Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет — перенести приемы пищи на более прохладное время суток.
«Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак — в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед — в 11−12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад», — рекомендуют в Минздраве.
Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться — из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.
«Не следует употреблять продукты с истекающим сроком годности. Расстаемся с ними безжалостно, чтобы провести лето в легкости, а не в больнице. В жару очень сложно сохранить свежесть морепродуктов, роллов, яиц всмятку, кремовых пирожных. В них очень быстро размножаются бактерии, поэтому пристально выбирайте продукты данной категории перед покупкой и съедайте их сразу же, не храня в холодильнике», — дает еще один совет врач.
О том, как выбрать правильное кафе на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.