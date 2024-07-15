Летний рацион — что включить в меню в жаркую погоду

«Не следует употреблять продукты с истекающим сроком годности. Расстаемся с ними безжалостно, чтобы провести лето в легкости, а не в больнице. В жару очень сложно сохранить свежесть морепродуктов, роллов, яиц всмятку, кремовых пирожных. В них очень быстро размножаются бактерии, поэтому пристально выбирайте продукты данной категории перед покупкой и съедайте их сразу же, не храня в холодильнике», — дает еще один совет врач.