В Челябинске стартует четвертый этап отключения горячей воды

16 июля в Челябинске стартует четвертый этап гидравлических испытаний с отключением горячей воды. Горячее водоснабжение временно пропадет в 578 многоквартирных домах и 87 социальных учреждениях города. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.
— Совместно с Ростехнадзором продолжаем проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по подготовке к отопительному периоду. В УЖКХ работает комиссия, — сказал Александр Астахов.
Перечень адресов доступен на сайте администрации Челябинска. Четвертый этап опрессовок в Челябинске закончится 30 июля. Ранее челябинцам рассказали, как можно получить компенсацию в случае, если горячая вода не была подана в срок после окончания испытаний.