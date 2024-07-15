В Челябинске стартует четвертый этап отключения горячей воды

Перечень адресов доступен на сайте администрации Челябинска. Четвертый этап опрессовок в Челябинске закончится 30 июля. Ранее челябинцам рассказали, как можно получить компенсацию в случае, если горячая вода не была подана в срок после окончания испытаний.