Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске стартует четвертый этап отключения горячей воды

На этой неделе без горячей воды останутся 578 домов в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

16 июля в Челябинске стартует четвертый этап гидравлических испытаний с отключением горячей воды. Горячее водоснабжение временно пропадет в 578 многоквартирных домах и 87 социальных учреждениях города. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.

— Совместно с Ростехнадзором продолжаем проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по подготовке к отопительному периоду. В УЖКХ работает комиссия, — сказал Александр Астахов.

Перечень адресов доступен на сайте администрации Челябинска. Четвертый этап опрессовок в Челябинске закончится 30 июля. Ранее челябинцам рассказали, как можно получить компенсацию в случае, если горячая вода не была подана в срок после окончания испытаний.

ЖКХ