Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии

На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.