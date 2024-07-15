Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии

«Согласно результатам проб Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосийского муниципального округа», — рассказал он в видеообращении.
Ткаченко уточнил, что все пляжи работают, ограничений на купание нет. Мэр поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю продолжает мониторинг качества морской воды в Феодосии.
На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.