Стали известны победители «Славянского базара» в Витебске

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Гран-при конкурса исполнителей «Славянского базара» завоевала Каролина Балан, которая представляла Молдову.
Первую премию фестиваля получил исполнитель из Казахстана Ерназар Жубан.
Обладателями второй премии стали сразу две исполнительницы — Марьям Танкреди из Италии и Екатерина Кузина из России. Третью премию жюри также разделило между белорусом Валерием Чучманом и болгаркой Невеной Пейковой.
Специальную премию имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство в этот раз получил представитель ЮАР Тамсанка Мбата.
арламентское Собрание Союза Беларуси и России наградило своими специальными премиями Валерия Чучмана и Екатерину Кузину.
Специальная награда «Песня — путь к содружеству» Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в этом году уедет вместе с певицей Салимой в Узбекистан.
Латвийская певица Kaleriya получила из рук вице-премьера Игоря Петришенко, учрежденный президентом Беларуси специальный приз «Славянская надежда».
Уникальные проекты Sputnik
Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь в рамках фестиваля впервые представило в Витебске лучшие иммерсивные проекты международной медиагруппы «Россия сегодня» в формате виртуальной реальности. Все желающие могли познакомиться с VR-проектом «Неизвестный знаменосец», окунувшись с помощью специального оборудования в мир виртуальной реальности.
Также были представлены другие проекты исторических реконструкций и воссозданные цифровые пространства: «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань», «Нюрнберг. VRдикт народов», «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов».
Помимо того, была открыта фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», составленная по архивным материалам Совинформбюро.