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Пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса обустроят в 2024 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского лесопарка планируется создать в 2024 году на юго-западе Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Источник: Reuters

«В этом году обустроим пешеходный маршрут от метро “Беляево” до Битцевского леса. Выполним комплексное благоустройство жилого квартала между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Обновим оснащение 12 детских и 5 спортивных площадок», — написал Собянин.

По его словам, также в районе Коньково и соседнем Теплом Стане обустроен комфортный пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД.

Собянин также сообщил, что в Котловке появится спортивный кластер. В реконструированном спортивном кластере появятся футбольное поле, площадка для волейбола и столы для настольного тенниса. Так, жители смогут заниматься на 22 новых тренажерах. Мэр подчеркнул, что в Котловке также будет установлена парковая мебель, заменено асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров.

«В этом году комплексное благоустройство ждет территорию жилого квартала, ограниченного Университетским, Ленинским и Ломоносовским проспектами и улицей Николая Коперника», — добавил Собянин. Так, появятся новые игровые площадки и новый спортивный кластер.

Мэр отметил, что в этом сезоне станет еще больше спортивных объектов, а также будут созданы комфортные условия для спорта и досуга жителей юго-запада Москвы.

Собянин Сергей