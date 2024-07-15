Пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса обустроят в 2024 году

«В этом году обустроим пешеходный маршрут от метро “Беляево” до Битцевского леса. Выполним комплексное благоустройство жилого квартала между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Обновим оснащение 12 детских и 5 спортивных площадок», — написал Собянин.
По его словам, также в районе Коньково и соседнем Теплом Стане обустроен комфортный пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД.
Собянин также сообщил, что в Котловке появится спортивный кластер. В реконструированном спортивном кластере появятся футбольное поле, площадка для волейбола и столы для настольного тенниса. Так, жители смогут заниматься на 22 новых тренажерах. Мэр подчеркнул, что в Котловке также будет установлена парковая мебель, заменено асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров.
«В этом году комплексное благоустройство ждет территорию жилого квартала, ограниченного Университетским, Ленинским и Ломоносовским проспектами и улицей Николая Коперника», — добавил Собянин. Так, появятся новые игровые площадки и новый спортивный кластер.
Мэр отметил, что в этом сезоне станет еще больше спортивных объектов, а также будут созданы комфортные условия для спорта и досуга жителей юго-запада Москвы.