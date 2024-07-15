Пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса обустроят в 2024 году

Собянин также сообщил, что в Котловке появится спортивный кластер. В реконструированном спортивном кластере появятся футбольное поле, площадка для волейбола и столы для настольного тенниса. Так, жители смогут заниматься на 22 новых тренажерах. Мэр подчеркнул, что в Котловке также будет установлена парковая мебель, заменено асфальтовое покрытие дорожек и тротуаров.