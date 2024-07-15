Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гоша Куценко рассказал, почему «обзавидовался» Леониду Агутину

Куценко и Агутин встретились в Иркутске 14 июля.

Актер Гоша Куценко рассказал, почему «обзавидовался» певцу Леониду Агутину, которого он встретил 14 июля в Иркутске.

В этот день Гоша Куценко проводил творческую встречу с жителями в центре Иркутска, а у Леонида Агутина на эту же дату был запланирован концерт в музее под открытым небом «Тальцы» на берегу Ангары, недалеко от Байкала.

«Встретил Агутина, он ехал на концерт. Я обзавидовался», — сказал зрителям Гоша Куценко. Он пообещал приехать в Иркутск на концерт со своей группой «ГК», а еще привезти свою семью на Байкал.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подарил Гоше Куценко кепку с бабром — мифическим зверем, изображенным на иркутском гербе.

музыка