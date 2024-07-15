В Екатеринбурге 17 июля перекроют улицы из-за крестного хода

С 02.00 до 08.00 17 июля планируется оперативное закрытие движения транспорта по улице Толмачева, проспекту Ленина, улицам Татищева, Токарей, Бебеля, по нечетной стороне Халтурина, по Технической, Решетской, Леваневского, а также по автодороге в поселок Шувакиш и по улицам Зеленая и Пышминская.