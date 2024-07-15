В Екатеринбурге 17 июля перекроют улицы из-за крестного хода

Шествие паломников в рамках «Царских дней» пройдет Екатеринбурге в ночь на 17 июля. Крестный ход стартует после Божественной литургии, которая состоится на площади перед Храмом-Памятником на Крови в 23.30 16 июля.
Паломники по традиции пройдут от Храма-Памятника на Крови до урочища Ганина Яма.
Движение транспорта ограничат по улице Царской — от Первомайской до Дзержинского с 15.00 16 июля до 03.00 17 июля. Также на этом участке запретят стоянку автотранспорта.
С 02.00 до 08.00 17 июля планируется оперативное закрытие движения транспорта по улице Толмачева, проспекту Ленина, улицам Татищева, Токарей, Бебеля, по нечетной стороне Халтурина, по Технической, Решетской, Леваневского, а также по автодороге в поселок Шувакиш и по улицам Зеленая и Пышминская.
«После прохождения крестного хода движение будет открываться», — сообщили в пресс-службе мэрии.