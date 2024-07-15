Волга у Самары прогрелась до +22 градусов 15 июля

В Самарской области на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, водоемы продолжают притягивать отдыхающих. Рассказываем про температуру воды в Волге 15 июля 2024 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».
Волга у берегов Самары потеплела, температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра поднялась почти до +22 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти река примерно такой же температуры, значение чуть превысило +22 °C.
Такая же ситуация и на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге тоже немного больше +22 °C.
Напомним, в Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, жара до +31 градуса будет держаться в регионе с 15 по 17 июля.