Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волга у Самары прогрелась до +22 градусов 15 июля

В Самарской области увеличилась температура воды в Волге 15 июля.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 80% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, водоемы продолжают притягивать отдыхающих. Рассказываем про температуру воды в Волге 15 июля 2024 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Волга у берегов Самары потеплела, температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра поднялась почти до +22 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти река примерно такой же температуры, значение чуть превысило +22 °C.

Такая же ситуация и на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге тоже немного больше +22 °C.

Напомним, в Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, жара до +31 градуса будет держаться в регионе с 15 по 17 июля.