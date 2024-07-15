На подъезде к Нижнему Тагилу появилась «шумовая полоса»

На подъезде к Нижнему Тагилу обновили дорожное покрытие. Вместе с этим там появилась еще и «шумовая полоса». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено было покрытие на Южном подъезде с 10-го по 15-й километр. Дорога связывает город с Серовским трактом. Работы удалось завершить досрочно, сдать участок планировали только в августе.
— Движение на участке, приведенном в соответствие с нормативами, осуществляется в нормальном режиме. Этот объект входит в Нижнетагильскую городскую агломерацию и обеспечивает бесперебойное сообщение между двумя крупнейшими городами области, — рассказал начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.
Особенностью нового участка стала специальная разметка со структурной поверхностью. Она разделает потоки. При наезде на нее машина начинает вибрировать. Это необходимо для безопасности на дороге.