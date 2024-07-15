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В третью неделю июля в Пермском крае ожидаются тепло и локальные ливни

Температура воздуха на севере края превысит норму на два градуса.

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Тепло и локальные ливни ожидаются в Пермском крае в третью неделю июля, сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления».

По словам эксперта, погода в регионе ожидается стабильной и комфортной. Колебания температуры воздуха не будут превышать 3 — 4 градуса. На протяжении недели воздух будет прогреваться в пределах + 23−28˚С.

«На севере края будет несколько теплее, чем на юге, что будет заметно в начале недели. Средняя температура воздуха ожидается на севере края выше нормы на 2˚, на юге близкой к норме. Осадков будет очень мало — до среды их не ожидается вовсе», — рассказал Андрей Шихов.

Во второй половине недели возможны локальные ливни с грозами. На севере Пермского края из-за малого количества осадков ожидается рост пожароопасности. Самая высокая температура за неделю прогнозируется в пятницу, прогрев воздуха достигнет +29˚С по краю и +28˚С.