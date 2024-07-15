В третью неделю июля в Пермском крае ожидаются тепло и локальные ливни

«На севере края будет несколько теплее, чем на юге, что будет заметно в начале недели. Средняя температура воздуха ожидается на севере края выше нормы на 2˚, на юге близкой к норме. Осадков будет очень мало — до среды их не ожидается вовсе», — рассказал Андрей Шихов.