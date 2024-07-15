Роспотребнадзор предупредил самарцев о рисках отравления грибами

Жителям Самарской области напомнили, что грибы могут быть опасными для здоровья. За первые шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 29 случаев отравления грибами. Причины отравлений часто связаны с употреблением неизвестных грибов, покупкой их у частных лиц и неправильным приготовлением.