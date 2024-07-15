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Роспотребнадзор предупредил самарцев о рисках отравления грибами

В Самарской области 29 человек отравились грибами с начала 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Самарской области напомнили, что грибы могут быть опасными для здоровья. За первые шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 29 случаев отравления грибами. Причины отравлений часто связаны с употреблением неизвестных грибов, покупкой их у частных лиц и неправильным приготовлением.

— Съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства. Вырастая вблизи промышленных предприятий, автомобильных трасс, грибы накапливают тяжелые металлы и тогда становятся опасными для здоровья, — отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

При покупке грибов важно приобретать их только на официальных рынках, где они проходят проверку. Домашнее консервирование является одной из основных причин пищевого ботулизма, поэтому грибы следует мариновать и солить по правильным рецептам и хранить в холодильнике.

Кроме того, грибы не рекомендуется давать детям до 10 лет и людям с заболеваниями желудка и кишечника. При первых признаках отравления следует немедленно обращаться к врачу.

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