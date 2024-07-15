Платные парковки появятся возле Буденновского с 22 июля

С 22 июля появятся новые парковочные места на улице Черепахина в районе Буденновского, об этом пишет департамент автодорог Ростова. У домов № 204 и 243 на Черепахина организуют парковку для инвалидов — по два места по каждому адресу.
Также на Черепахина, 243 будет 18 парковочных места на платной стоянке, еще два места — у дома 220.
Хозяевам квартир, зарегистрированных в зоне платных парковок на Черепахина, нужно оформить резидентное разрешение в сервисном центре ООО «Ростовское парковочное пространство», чтобы получить право на бесплатную парковку. Сделать это можно на Большой Садовой, 150, телефон:
От штрафов за неоплаченную стоянку в центре Ростова городской бюджет получил 20,2 миллиона рублей с начала 2024 года. Это половина от суммы, полученной со штрафов за почти полный 2023 год — к середине прошлого декабря уплатили 42,6 миллиона рублей.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.