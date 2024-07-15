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Платные парковки появятся возле Буденновского с 22 июля

Их организуют на Черепахина.

С 22 июля появятся новые парковочные места на улице Черепахина в районе Буденновского, об этом пишет департамент автодорог Ростова. У домов № 204 и 243 на Черепахина организуют парковку для инвалидов — по два места по каждому адресу.

Также на Черепахина, 243 будет 18 парковочных места на платной стоянке, еще два места — у дома 220.

Хозяевам квартир, зарегистрированных в зоне платных парковок на Черепахина, нужно оформить резидентное разрешение в сервисном центре ООО «Ростовское парковочное пространство», чтобы получить право на бесплатную парковку. Сделать это можно на Большой Садовой, 150, телефон: 8 (863) 285−10−07.

От штрафов за неоплаченную стоянку в центре Ростова городской бюджет получил 20,2 миллиона рублей с начала 2024 года. Это половина от суммы, полученной со штрафов за почти полный 2023 год — к середине прошлого декабря уплатили 42,6 миллиона рублей.

Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.