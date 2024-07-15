Платные парковки появятся возле Буденновского с 22 июля

От штрафов за неоплаченную стоянку в центре Ростова городской бюджет получил 20,2 миллиона рублей с начала 2024 года. Это половина от суммы, полученной со штрафов за почти полный 2023 год — к середине прошлого декабря уплатили 42,6 миллиона рублей.