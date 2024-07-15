Возрождаем всей страной: В Молдове спасают старейшее дерево — дуб Штефана чел Маре, под которым он отдыхал после битв

Начался второй этап спасения старейшего дерева Молдовы — дуба Штефана Великого в селе Кобыля Шолданештского района.
В настоящее время сотрудники Национального ботанического сада им. Александра Чуботару должны продезинфицировать дупло, что остановит развитие процесса гниения.
В то же время, по словам директора Ботанического сада Иона Рошки, сотрудники будут обрабатывать это дерево удобрениями, чтобы укрепить и поднять его иммунитет, а также поддерживать его так, чтобы состояние растительности было пышным, оно хорошо росло и развивалось.
Раны времени будут заклеены биоразлагаемыми материалами или некоторыми экологическими материалами, чтобы продлить долговечность дерева.
Фото: moldovenii.md.