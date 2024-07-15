Возрождаем всей страной: В Молдове спасают старейшее дерево — дуб Штефана чел Маре, под которым он отдыхал после битв

В то же время, по словам директора Ботанического сада Иона Рошки, сотрудники будут обрабатывать это дерево удобрениями, чтобы укрепить и поднять его иммунитет, а также поддерживать его так, чтобы состояние растительности было пышным, оно хорошо росло и развивалось.