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Возрождаем всей страной: В Молдове спасают старейшее дерево — дуб Штефана чел Маре, под которым он отдыхал после битв

В Молдове специалисты пытаются спасти 700-летний дуб.

Источник: moldovenii.md

Начался второй этап спасения старейшего дерева Молдовы — дуба Штефана Великого в селе Кобыля Шолданештского района.

В настоящее время сотрудники Национального ботанического сада им. Александра Чуботару должны продезинфицировать дупло, что остановит развитие процесса гниения.

В то же время, по словам директора Ботанического сада Иона Рошки, сотрудники будут обрабатывать это дерево удобрениями, чтобы укрепить и поднять его иммунитет, а также поддерживать его так, чтобы состояние растительности было пышным, оно хорошо росло и развивалось.

Раны времени будут заклеены биоразлагаемыми материалами или некоторыми экологическими материалами, чтобы продлить долговечность дерева.

Фото: moldovenii.md.