В Самарскую область привлекут кадры с Северного Кавказа

«Речь идет о проведении службами занятости субъектов РФ информационных компаний о возможности трудоустройства в Самарской области, проведении целевых ярмарок вакансий, подборе работодателей и кандидатов на трудоустройство, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, информировании о предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации мерах поддержки граждан при трудоустройстве в другой местности», — пояснили в минтруда.