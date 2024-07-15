В Самарскую область привлекут кадры с Северного Кавказа

Соглашения заключены с республиками Чечня, Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Цель — повышение мобильности трудовых ресурсов и организация мероприятий по трудоустройству.
«Речь идет о проведении службами занятости субъектов РФ информационных компаний о возможности трудоустройства в Самарской области, проведении целевых ярмарок вакансий, подборе работодателей и кандидатов на трудоустройство, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, информировании о предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации мерах поддержки граждан при трудоустройстве в другой местности», — пояснили в минтруда.
В настоящее время на предприятиях Самарской области более 50 000 вакансий, при этом в качестве безработных зарегистрировано менее 5500 человек.
«Учитывая высокую потребность в кадрах у предприятий Самарской области, проводим мероприятия в сфере повышения мобильности трудовых ресурсов с целью организации трудоустройства граждан к нашим работодателям, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Расширяем возможности для кадрового обеспечения региональных предприятий, активно взаимодействуя с трудоизбыточными регионами, где спрос на рабочие места превышает предложение».
Чтобы привлечь специалистов, в Самарской области действует программа «Переезд под ключ», в рамках которой оказываются меры поддержки жителям других регионов, переезжающих к нам с целью трудоустройства.