В Сосновоборске мэрия дала многодетным семьям участки без воды и дорог

Прокуратура Красноярского края потребовала у мэрии Сосновоборска обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2020 году 63 многодетные семьи получили от администрации земельные участки. Но, как установила прокуратура, построить дома удалось только на двух из них.
Остальные семьи на протяжении трех лет остаются без жилья, потому что на участках нет инфраструктуры — денег на это в местном бюджете не нашлось. Кроме того, администрация не позаботилась о том, чтобы привлечь средства из вышестоящих бюджетов.
Прокуратура встала на защиту сосновоборцев и внесла главе города представление. По его итогам будет решаться вопрос о принятии других мер.