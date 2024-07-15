Воронежцы сообщили о странном ночном звуке на Машмете

Жители воронежского микрорайона Машмет минувшей ночью не могли уснуть из-за громкого звука, напоминающего сирену или гул от какого-то механизма. В этом районе расположены несколько промышленных предприятий. Но, по словам горожан, шума такой интенсивности здесь раньше не слышали. Звук непрерывно продолжался на протяжении трех часов, говорят местные жители.