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Воронежцы сообщили о странном ночном звуке на Машмете

Непрерывный гул не давал спать жителям.

Источник: Комсомольская правда

Жители воронежского микрорайона Машмет минувшей ночью не могли уснуть из-за громкого звука, напоминающего сирену или гул от какого-то механизма. В этом районе расположены несколько промышленных предприятий. Но, по словам горожан, шума такой интенсивности здесь раньше не слышали. Звук непрерывно продолжался на протяжении трех часов, говорят местные жители.

В правительстве области прокомментировали, что минувшей ночью никаких сигналов оповещения в городе не включали. Скорее всего, гул был связан с каким-то производственным процессом. Официальных объяснений ему пока нет.