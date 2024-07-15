В очереди перед Крымским мостом стоят 1750 машин

По состоянию на 9.00 понедельника, 15 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 1750 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около четырех часов. Скопление транспорта имеется и в Крыму. Со стороны Керчи стоят 350 машин. Ждать своей очереди нужно больше часа.
Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1400 автомобилей. В понедельник транспортный переход перекрывали дважды.