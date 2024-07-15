В Челябинской области недостает врачей и учителей русского языка

В КСП выяснили, какие зарплаты предлагают представителям дефицитных профессий. Оказалось, что на самую высокую зарплату — 100 тыс. рублей в месяц — могут претендовать врачи. Но такую ставку обещают не все работодатели. Есть и места врачей с оплатой в 22,1 тыс. рублей в месяц.