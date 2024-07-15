В Челябинской области недостает врачей и учителей русского языка

В Челябинский области дефицит врачей и рабочих. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Там определили, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда.
Больше всего в регионе недостает врачей. На каждого безработного доктора приходится по 524 незанятых вакансии.
На втором месте по востребованности — водители троллейбуса. На каждого специалиста, стоящего на учете в службе занятости, приходится по 310 свободных рабочих мест.
В список самых дефицитных специалистов попали также слесари-электромонтажники, осмотрщики вагонов, токари-карусельщики, сварщики, инженеры, учителя русского языка и литературы.
В КСП выяснили, какие зарплаты предлагают представителям дефицитных профессий. Оказалось, что на самую высокую зарплату — 100 тыс. рублей в месяц — могут претендовать врачи. Но такую ставку обещают не все работодатели. Есть и места врачей с оплатой в 22,1 тыс. рублей в месяц.
Учитель русского языка может рассчитывать на зарплату от 22,1 до 50,1 тыс. рублей в месяц. Инженерам-конструкторам предлагают от 22,1 тыс. до 55 тыс. рублей.