В Омске закрыли уголовное дело на экс-депутата Головачёва

Первомайский районный суд Омска прекратил уголовное дело в отношении Сергея Головачёва. Предпринимателя и экс-депутата регионального заксобрания обвиняли по статье о неуплате налогов в крупном размере.
«В судебном заседании подсудимым Головачёвым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. При этом подсудимый указал, что осознает юридические последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию», — сказано в тексте постановления суда.
В материалах дела отмечается, что у одного из предприятий, ООО «Сибирский экспорт», возглавляемого Головачёвым, сумма задолженности превысила 6,1 миллион рублей. Несмотря на это, он организовал перечисление с расчетного счета 10 миллионов рублей на счета контрагентов. Этой суммы было бы достаточно для погашения недоимки.