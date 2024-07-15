В Омске закрыли уголовное дело на экс-депутата Головачёва

В материалах дела отмечается, что у одного из предприятий, ООО «Сибирский экспорт», возглавляемого Головачёвым, сумма задолженности превысила 6,1 миллион рублей. Несмотря на это, он организовал перечисление с расчетного счета 10 миллионов рублей на счета контрагентов. Этой суммы было бы достаточно для погашения недоимки.