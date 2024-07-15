В Самаре подрядчика наказали за срыв сроков строительства поликлиники в Волгаре

В Самаре суд оштрафовал подрядчика на 2,3 миллиона рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Все дело в нарушении сроков ввода в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Волгарь. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.