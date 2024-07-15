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В Самаре подрядчика наказали за срыв сроков строительства поликлиники в Волгаре

В Самаре на 2,3 млн рублей оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки строительства поликлиники в Волгаре.

Источник: прокуратура Самарской области

В Самаре суд оштрафовал подрядчика на 2,3 миллиона рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Все дело в нарушении сроков ввода в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Волгарь. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

— Ход строительства, своевременность и качество выполнения работ находились под пристальным вниманием. Была проведена проверка, в ходе которой выявлен факт нарушения срока завершения работ подрядчиком, — рассказали в пресс-службе.

В мае 2021 года строительная компания по госконтракту в рамках нац проекта занялась строительством поликлиники на 700 мест в Волгаре. Стоимость контракта составила 921 миллион рублей. Однако сроки завершения работ неоднократно переносились, и открытие состоялось гораздо позже.

Прокурор Куйбышевского района внес директору организации представление об устранении нарушений, а также возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств. В результате должностному лицу и организации назначили штрафы на сумму 2,3 миллиона рублей.

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