Форум молодых семей пройдет в Хабаровском крае с 26 по 28 июля

С 26 по 28 июля в Хабаровском крае состоится форум для молодых семей региона, приуроченный к Году семьи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Форум пройдет на двух площадках: в Хабаровске и Комсомольске. Участниками могут стать молодые семьи и семьи с детьми от четырех лет в Хабаровске, и от шести лет в Комсомольске, а также полные семьи и семьи с одним родителем, возраст родителей — от 18 до 35 лет. Форум также объединит семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО.
«Форум молодых семей нацелен на укрепление института брака, популяризацию семейных ценностей и поддержку детских и молодежных объединений региона», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
В программе форума предусмотрены образовательные мероприятия, мастер-классы для детей и родителей, лекции семейных психологов, выступления творческих коллективов, развлекательная программа для детей с аниматорами, спортивные активности и семейный поход.