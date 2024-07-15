Форум молодых семей пройдет в Хабаровском крае с 26 по 28 июля

Форум пройдет на двух площадках: в Хабаровске и Комсомольске. Участниками могут стать молодые семьи и семьи с детьми от четырех лет в Хабаровске, и от шести лет в Комсомольске, а также полные семьи и семьи с одним родителем, возраст родителей — от 18 до 35 лет. Форум также объединит семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО.