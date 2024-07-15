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Юнусабадский хокимият подтвердил, что деревья из махалли Биллур пересажены

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Юнусабадского района отреагировал на распространившееся в соцсетях сообщения об уничтожении зеленой зоны на четвертом квартале махалли «Биллур», передает корреспондент Podrobno.uz.

Хокимият подтвердил, что ранее деревья были огорожены и ответственным лицам были даны указания не рубить деревья.

Сообщается, что в городское управление экологии поступило предложение вырубить фруктовые и декоративные деревья. Под ними проходит теплосеть, построенная в 1973 году и требующая ремонта.

В данной ситуации, согласно решениям городского хокимията и постановлению кабмина № 464, рекомендуется пересаживать деревья после получения заключения ученых.

По сообщению хокимията, были проведены общественные слушания с участием жителей района и получено их согласие на пересадку деревьев.

В настоящее время компания «Урмонинвест» пересадила деревья на территорию поселка «Номданак» Уртачирчикского района Ташкентской области. За деревьями ухаживают, проводятся био- и агротехнические мероприятия.

Напомним, что на представителей компании, пересадившей деревья у бывшего здания СГБ в Ташкенте, возбудили уголовное дело.

Сообщение хокимията вызывает в редакции три вопроса:

Почему посадили деревья над теплотрассой?

Почему жители, с которыми «обсудили пересадку», ничего не знали о ней?

Действительно ли ученые одобрили пересадку деревьев в середине июля?