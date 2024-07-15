Юнусабадский хокимият подтвердил, что деревья из махалли Биллур пересажены

Хокимият подтвердил, что ранее деревья были огорожены и ответственным лицам были даны указания не рубить деревья.
Сообщается, что в городское управление экологии поступило предложение вырубить фруктовые и декоративные деревья. Под ними проходит теплосеть, построенная в 1973 году и требующая ремонта.
В данной ситуации, согласно решениям городского хокимията и постановлению кабмина № 464, рекомендуется пересаживать деревья после получения заключения ученых.
По сообщению хокимията, были проведены общественные слушания с участием жителей района и получено их согласие на пересадку деревьев.
В настоящее время компания «Урмонинвест» пересадила деревья на территорию поселка «Номданак» Уртачирчикского района Ташкентской области. За деревьями ухаживают, проводятся био- и агротехнические мероприятия.
Напомним, что на представителей компании, пересадившей деревья у бывшего здания СГБ в Ташкенте, возбудили уголовное дело.
Сообщение хокимията вызывает в редакции три вопроса:
Почему посадили деревья над теплотрассой?
Почему жители, с которыми «обсудили пересадку», ничего не знали о ней?
Действительно ли ученые одобрили пересадку деревьев в середине июля?