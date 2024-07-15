Пляж Амуркабель снова открыт для горожан в Хабаровске

В Хабаровске активисты помогли убрать забор, препятствовавший отдыху горожан на пляже Амуркабель, сообщает пресс-служба администрации города.
Огороженная застройщиком из профлистов территория вызвала недовольство жителей, так как значительная часть пляжа оказалась недоступной. Общественным деятелям Никите Божку и Анастасии Иляхиной были переданы обращения граждан. Они собрали подписи, провели необходимые действия и добились перемещения забора, расширив доступную зону пляжа.
«На основании требований жителей мы организовали встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, обозначили проблему, он дал соответствующие указания, и сегодня представитель подрядчика начал работы по демонтажу и переносу забора. Было собрано около 200 подписей. Жители давно пользуются этим пляжем. Как житель Индустриального района, я понимаю, как важно это место для отдыха. Благодарю мэра за поддержку и решение проблемы», — сообщила Анастасия Иляхина.
«Рад, что всё решилось благополучно. Ко мне обращались многие через социальные сети. Люди не были довольны сокращенной зоной отдыха, теперь они могут полноценно отдыхать. В будущем пляж будет благоустроен, мы уже обсудили это с арендатором, который пообещал поддерживать чистоту и порядок», — прокомментировал Никита Божок.
Перенос забора займет несколько дней, после чего вся территория пляжа станет доступной для отдыхающих.