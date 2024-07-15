Пляж Амуркабель снова открыт для горожан в Хабаровске

«На основании требований жителей мы организовали встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, обозначили проблему, он дал соответствующие указания, и сегодня представитель подрядчика начал работы по демонтажу и переносу забора. Было собрано около 200 подписей. Жители давно пользуются этим пляжем. Как житель Индустриального района, я понимаю, как важно это место для отдыха. Благодарю мэра за поддержку и решение проблемы», — сообщила Анастасия Иляхина.