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Тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.

Тяжелый морской дрон на базе «Визира», разработанный KMZ
Источник: KMZ

Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят.

«Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв», — сказал Даниленко.