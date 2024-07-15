В сентябре из Самары в Питер запустят поезда с двухэтажными вагонами

«Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Поволжьем, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — отмечается в сообщении.
Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов
Узнать подробную информацию о двухэтажных поездах и приобрести билеты на них можно на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и в железнодорожных кассах.
В настоящее время на сети РЖД курсирует 31 пара двухэтажных поездов холдинга по 22 маршрутам. В их числе: Москва — Адлер, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Санкт-Петербург — Мурманск, Уфа — Имеретинский Курорт и другие. За I полугодие «двухэтажки» перевезли 6,8 млн пассажиров (+17,4% к аналогичному периоду прошлого года).