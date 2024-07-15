Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сентябре из Самары в Питер запустят поезда с двухэтажными вагонами

С 26 сентября поезд № 63/64 Самара — Санкт-Петербург начнет ходить составами из двухэтажных вагонов с остановками в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и в других городах. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Поволжьем, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — отмечается в сообщении.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и т. д. Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.

Узнать подробную информацию о двухэтажных поездах и приобрести билеты на них можно на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и в железнодорожных кассах.

В настоящее время на сети РЖД курсирует 31 пара двухэтажных поездов холдинга по 22 маршрутам. В их числе: Москва — Адлер, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Санкт-Петербург — Мурманск, Уфа — Имеретинский Курорт и другие. За I полугодие «двухэтажки» перевезли 6,8 млн пассажиров (+17,4% к аналогичному периоду прошлого года).