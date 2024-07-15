В сентябре из Самары в Питер запустят поезда с двухэтажными вагонами

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и т. д. Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.