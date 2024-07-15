В Ростове на Братском из-за угрозы обрушения дома ввели режим ЧС

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



После проведения мониторинга выяснилось, что дом на Братском, 86 в расселенном литере «Г» находится в аварийном состоянии и может обрушиться.



Вблизи дома введен режим ЧС. В ближайшее время проведут аварийно-восстановительные работы по обвалу аварийных конструкций.



Также на Нариманова, 72/3 демонтируют аварийные конструкции на верхних этажах многоэтажки. Начнут демонтаж с 15 июля. Данные действия смогут сократить радиус зоны обрушения при сносе дома в дальнейшем.