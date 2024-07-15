Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Братском из-за угрозы обрушения дома ввели режим ЧС

В Ростове ввели режим ЧС из-за аварийного состояния дома на Братском, 86.

Источник: тг-канал "Тютина"

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После проведения мониторинга выяснилось, что дом на Братском, 86 в расселенном литере «Г» находится в аварийном состоянии и может обрушиться.

Вблизи дома введен режим ЧС. В ближайшее время проведут аварийно-восстановительные работы по обвалу аварийных конструкций.

Также на Нариманова, 72/3 демонтируют аварийные конструкции на верхних этажах многоэтажки. Начнут демонтаж с 15 июля. Данные действия смогут сократить радиус зоны обрушения при сносе дома в дальнейшем.

недвижимость
ЖКХ